Inzaghi, oggi niente conferenza stampa per Salernitana-Inter

NIENTE CONFERENZA – Simone Inzaghi non parlerà in conferenza stampa alla vigilia di Salernitana-Inter. Come di consueto, in caso di tanti impegni ravvicinati, niente incontro con i giornalisti per l’allenatore. Domani all’Arechi si giocherà per la diciottesima giornata di Serie A, alle ore 20.45. Stefano Colantuono, tecnico dei campani, si è espresso martedì notte dopo la gara di Coppa Italia col Genoa (vedi articolo). Per Inzaghi le prossime parole sono solo rimandate alle interviste post partita (o anche nell’immediato prepartita, dopo le formazioni ufficiali).