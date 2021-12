Inzaghi, oggi niente conferenza stampa per Inter-Torino. Parla solo Juric

Inter-Torino non vedrà Inzaghi in conferenza stampa quest’oggi. Salta di nuovo l’appuntamento della vigilia per il match della diciannovesima giornata di Serie A, in programma domani.



NIENTE CONFERENZA – Simone Inzaghi non parlerà in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Torino. Come di consueto, in caso di tanti impegni ravvicinati, niente incontro con i giornalisti per l’allenatore. Domani al Meazza si giocherà per la diciannovesima giornata di Serie A, alle ore 18.30. Ivan Juric, tecnico dei granata, lo farà invece già di mattina: appuntamento alle ore 10. Per Inzaghi le prossime parole sono solo rimandate alle interviste post partita (o anche nell’immediato prepartita, dopo le formazioni ufficiali).