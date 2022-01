Inzaghi, oggi niente conferenza stampa per Inter-Lazio. Parla solo Sarri

Inter-Lazio non vedrà Inzaghi in conferenza stampa quest’oggi. Salta di nuovo l’appuntamento della vigilia per il match della ventunesima giornata di Serie A, in programma domani. Parlerà invece Sarri.



NIENTE CONFERENZA – Simone Inzaghi non parlerà in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Lazio. Come di consueto, in caso di tanti impegni ravvicinati, niente incontro con i giornalisti per l’allenatore. Aveva parlato mercoledì pomeriggio prima del match contro il Bologna, come noto poi non disputato: in giornata è atteso l’esito del Giudice Sportivo sul risultato. Domani Inzaghi sarà atteso dalla sfida da ex al Meazza, alle ore 20.45 per la ventunesima giornata di Serie A. Maurizio Sarri, il suo successore sulla panchina biancoceleste, lo farà invece alle ore 13.30 da Formello. Per Inzaghi le prossime parole sono solo rimandate alle interviste post partita (o anche nell’immediato prepartita, dopo le formazioni ufficiali).