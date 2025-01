Inzaghi, oggi conferenza alla vigilia di Sparta Praga-Inter: non da solo

Inzaghi sarà protagonista oggi con la conferenza stampa di vigilia: domani si gioca Sparta Praga-Inter, match della settima giornata della fase campionato di Champions League 2024-2025. Ecco a che ora parlerà il tecnico e come sarà possibile seguire le sue dichiarazioni in diretta.

CONFERENZA INZAGHI – Simone Inzaghi torna a parlare alla vigilia, come avviene sempre prima di un match di Champions League ma ormai quasi mai in Serie A. Per le competizioni UEFA le attività media riguardano anche un giocatore, che parlerà in vista di Sparta Praga-Inter: il nome sarà reso noto nelle prossime ore. I due presenteranno la partita in programma domani alle 21 all’epet ARENA, per la settima giornata della fase campionato, nella classica conferenza stampa di vigilia: appuntamento in sala stampa dallo stadio della partita alle 19, con Inter-News.it che come di consueto seguirà l’evento dalle 18.45 con la diretta testuale delle parole di Inzaghi e del giocatore. Alle 13.30 la conferenza stampa di Lars Friis e un calciatore dello Sparta Praga. Rifinitura di mattina: alle 10.30 i padroni di casa, alle 12 (ancora ad Appiano Gentile) i nerazzurri.

La conferenza stampa di Inzaghi e molto altro: segui Inter-News.it 24/7 su tutte le piattaforme

