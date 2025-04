Inzaghi, oggi conferenza alla vigilia di Bayern Monaco-Inter: non da solo

Inzaghi sarà protagonista oggi con la conferenza stampa di vigilia: domani si gioca Bayern Monaco-Inter, match di andata dei quarti di finale di Champions League 2024-2025. Ecco a che ora parlerà il tecnico e come sarà possibile seguire le sue dichiarazioni in diretta.

CONFERENZA INZAGHI – Simone Inzaghi torna a parlare alla vigilia, come sempre per le competizioni UEFA dove è obbligatorio (rispetto alla Serie A). Le attività media, in campo internazionale, riguardano anche un giocatore nel Matchday -1 di Bayern Monaco-Inter: il nome sarà reso noto nelle prossime ore. I due presenteranno la partita in programma domani alle 21 all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, per l’andata dei quarti di finale, nella classica conferenza stampa di vigilia: appuntamento in sala stampa dallo stadio della partita alle 19, con Inter-News.it che come di consueto seguirà l’evento dalle 18.45 con la diretta testuale delle parole di Inzaghi e del giocatore. Alle 16 la conferenza stampa di Vincent Kompany e un calciatore del Bayern Monaco, a Sabener Strasse. Rifinitura alle 14 per i padroni di casa, alle 12 (ancora ad Appiano Gentile) per i nerazzurri.

La conferenza stampa di Inzaghi e molto altro: segui Inter-News.it 24/7 su tutte le piattaforme

NON SOLO LA CONFERENZA STAMPA DI INZAGHI – Per restare aggiornato su tutte le notizie (vedi pagina), segui Inter-News.it sul sito (scopri qui come fare per collaborare con noi!), sull’app (scaricala qui gratuitamente!) ma anche su tutti i canali social della nostra Testata Giornalista Registrata. Ci trovi su Facebook (metti mi piace alla pagina), Instagram (segui la pagina) e Twitter (segui l’account), oltre che su Telegram (iscriviti al canale). E da ultima novità quella del canale WhatsApp (iscriviti). Ma ci puoi trovare anche in video con la Inter-News.it Web TV su YouTube (iscriviti al canale), Twitch (segui il canale) e TikTok (segui l’account).