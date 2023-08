Inzaghi studia la nuova Inter, scelte indirizzate verso il Monza – CdS

Oggi ad Appiano Gentile riprenderà la preparazione dell’Inter, dopo la torunée in Giappone chiusasi con la vittoria per 1-2 sul PSG. Secondo il Corriere dello Sport, Simone Inzaghi studia già le sue possibili scelte per la partita di apertura contro il Monza.

NUOVO VOLTO – Come spesso accaduto negli ultimi anni, cambia di molto il volto della nuova Inter in vista della prossima stagione. Lo sa bene Simone Inzaghi, che ha perso diversi giocatori tra scadenze di contratto e cessioni. Per questo con la ripresa oggi degli allenamenti ad Appiano Gentile – in vista dell’amichevole di mercoledì contro il Salisburgo, in Austria – il tecnico inizierà a studiare il suo undici titolare anti-Monza e non solo.

POSSIBILE UNDICI – Per Simone Inzaghi le scelte in vista della prima di campionato sono quasi sicure, ma con qualche ballottaggio. In porta ci sarà Yann Sommer, che arriverà all’Inter dal Bayern Monaco nei prossimi giorni. Difesa a tre che ricalca quella dello scorso anno, con Darmian, Acerbi e Bastoni. Sulla destra ballottaggio con Denzel Dumfries che dovrebbe partire titolare, ma incalzato da Cuadrado. Un cambio a centrocampo, con Calhanoglu ad agire da regista, Barella sulla sinistra e a destra il neo-arrivato Frattesi. Ma anche qui con un ballottaggio con Mkhitaryan. A sinistra confermato Dimarco, mentre l’attacco è praticamente obbligato per Inzaghi, con il tandem Thuram-Lautaro Martinez.

Fonte: Corriere dello Sport, Giorgio Coluccia