Inzaghi non sufficiente in Inter-Fiorentina: domato da Italiano – CdS

Nonostante le molte occasioni sprecate, Inter-Fiorentina è una partita che ha visto Simone Inzaghi essere tatticamente domato dal collega Vincenzo Italiano. Come sottolineano anche i voti del Corriere dello Sport.

ALLENATORI A CONFRONTO – Inter-Fiorentina ha visto lo stesso spartito di sempre: nerazzurri in grado di creare una grossa mole di gioco, ma zero concretezza. Fino a prendere il gol dopo il quale la squadra non riesce a reagire. Lo si è visto anche ieri, con Simone Inzaghi che paga sicuramente le troppe occasioni sprecate. Ma la fase difensiva non regge e a mancare è il guizzo per cambiare le sorti del match. Voto 5.5 per lui. Diversa invece la valutazione sul collega Vincenzo Italiano che, sì, concede tanto all’Inter, ma la scelta di lasciare sempre la linea arretrata è una scelta che alla fine dà i suoi frutti. Per lui il voto è 7.5.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno