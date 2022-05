Inzaghi (non solo) presenta Juventus-Inter: oggi conferenza stampa di vigilia

Inzaghi sarà protagonista oggi con la conferenza stampa di vigilia: domani si gioca Juventus-Inter, finale di Coppa Italia 2021-2022. Ecco a che ora parlerà il tecnico e come sarà possibile seguire le sue dichiarazioni in diretta.



CONFERENZA INZAGHI – Simone Inzaghi torna a parlare in vista del secondo trofeo stagionale in palio. Juventus-Inter è la finale di Coppa Italia, riedizione della Supercoppa Italiana vinta 2-1 al 121′ il 12 gennaio al Meazza. Il tecnico presenterà la partita in programma domani alle ore 21 allo Stadio Olimpico di Roma nella classica conferenza stampa di vigilia, assieme a un giocatore. Appuntamento dall’impianto della finale a partire dalle ore 18.45, con Inter-News.it che come di consueto seguirà l’evento con la diretta testuale delle parole di Inzaghi. Alle 19.30 invece sarà il turno di Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, pure lui accompagnato da un calciatore ancora da definire.