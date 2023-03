Inzaghi: «Non rispondo alle critiche. Porto-Inter fondamentale»

Simone Inzaghi, alla vigilia della partita con il Porto, ha parlato per conto dell’Inter ai microfoni di Sky Sport. Non risponde alle critiche e pensa solo al match decisivo per l’Inter in Europa.

PARTITA IMPORTANTE − Così Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia di Porto-Inter: «È la partita più importante. Abbiamo già fatto tante partite da dentro e fuori. Abbiamo passato un girone difficilissimo e ora abbiamo la possibilità di passare tra le prime otto d’Europa. Dobbiamo concentrarci, sapendo che a San Siro è stato il primo tempo. Domani ci sarà il secondo per l’Inter e l’attenzione deve essere massima in uno stadio caldissimo. Le critiche fanno parte del mestiere. Ci sono sempre state critiche, l’anno scorso siamo stati campioni d’inverno e ci sono state. Non ho mai risposto figuriamoci se rispondo oggi alla vigilia di una partita così importante per l’Inter e i tifosi».