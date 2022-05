Inzaghi non rinuncia a niente e pensa solo all’Empoli! Un solo ballottaggio – SM

Inzaghi pensa solamente all’Empoli, la finale di Coppa Italia fa sicuramente piacere ma ci sarà tempo per preparare la sfida contro la Juventus. Per questo motivo il tecnico punterà sui titolarissimi. Secondo quanto riportato da Sportmediaset ci sarà un solo ballottaggio.

OGGI A SAN SIRO – Simone Inzaghi pensa soltanto all’Empoli e guai a sottovalutare la squadra avversaria. Per la finale di Coppa Italia ci sarà tempo dato che mancano ancora cinque giorni. A supportare i nerazzurri ci sarà ancora una cornice di pubblico di ben 70mila tifosi! Un ulteriore motivo in più per fare meglio oggi. Per quanto riguarda le scelte di formazione, in campo andranno tutti gli uomini migliori. A centrocampo tornano Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella dopo la forte botta di Udine. L’unico ballottaggio secondo Sportmediaset riguarda la difesa, con Federico Dimarco in vantaggio su Danilo D’Ambrosio per sostituire l’assente Alessandro Bastoni.