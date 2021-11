Inzaghi non prova la formazione dell’Inter alla vigilia: dubbio in attacco – Sky

Inzaghi non ha ancora deciso la formazione che schiererà in Sheriff-Inter e tiene in vita almeno un ballottaggio. Come raccolto da Sky Sport, il dubbio riguarda anche l’attacco

ATTACCO DA SCEGLIERE – Allenamento sereno per l’Inter alla vigilia dell’appuntamento in Champions League ma Simone Inzaghi non ha provato la formazione titolare. Il tecnico nerazzurro ha mischiato i giocatori senza dare particolari indicazioni sulle sue scelte. Secondo quanto riportato da Sky Sport, da verificare il dubbio in attacco, dove la certezza si chiama Lautaro Martinez: chi al suo fianco? Al momento Edin Dzeko è in vantaggio su Alexis Sanchez ma nelle prossime ore arriveranno aggiornamenti. La vigilia di Sheriff-Inter è appena iniziata e Inzaghi deve ancora parlare in conferenza stampa (vedi informazioni).