Inzaghi non fa a meno di Dimarco! A centrocampo un assente (ma in panchina) – CdS

Inzaghi per il debutto dell’Inter a San Siro avrà tutti gli uomini a disposizione, tranne uno. Tra i titolari, secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, la conferma di Federico Dimarco.

A CENTROCAMPO – Un ritorno tra i titolari non solo in difesa (vedi QUI), ma anche a centrocampo. Denzel Dumfries, difatti, dopo aver deciso la partita dopo il suo ingresso alla prima giornata contro il Lecce, è pronto a riprendersi la maglia da titolare, oggi a San Siro per il debutto in casa. Tutti a disposizione per mister Simone Inzaghi, anche a centrocampo, con la conferma di Nicolò Barella, Marcelo Brozovic e Hakan Calhanoglu. Unico assente, ma riguarda la panchina, è proprio il sostituto del turco, cioè Herikh Mkhitaryan, che ne avrà per altre due settimane circa. A completare i cinque di centrocampo non ci sarà Robin Gosens, che potrebbe accomodarsi in panchina, bensì Federico Dimarco. Simone Inzaghi non vuole fare a meno del giovane prodotto della Primavera, dopo l’inizio più che positivo a partire già da questo pre-campionato. Così, rispetto l’esordio contro il Lecce, Dimarco ci sarà, ma con un compito diverso: avanzerà di qualche metro lasciando il ruolo di “braccetto” ad Alessandro Bastoni.

Fonte: Corriere dello Sport