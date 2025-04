Inzaghi, no alla conferenza stampa di vigilia Inter-Milan: il motivo

Simone Inzaghi non risponderà alle domande dei giornalisti nella consueta conferenza stampa alla vigilia della semifinale di Coppa Italia. Ecco il motivo della scelta a un giorno da Inter-Milan.

CONFERENZA STAMPA – È in corso in questi minuti la conferenza stampa di Sergio Conceicao, con il consueto appuntamento alla vigilia di una sfida importante come lo sarà Inter-Milan di domani. Lo stesso, però, non farà Simone Inzaghi. L’allenatore nerazzurro, infatti, non si presenterà al tavolo, di fronte ai giornalisti, per rispondere alle domande legate alla semifinale di ritorno di Coppa Italia. Il motivo lo riporta Alessio Conti, nel corso dell’edizione odierna di SportMediaset, e ha a che fare con gli ultimi fatti che hanno colpito l’Italia intera.

Inzaghi salta la conferenza stampa di vigilia di Inter-Milan: ecco perché

LE MOTIVAZIONI – Mister Inzaghi quest’oggi non si presenterà in conferenza stampa. La scelta, arrivata alla vigilia di Inter-Milan, è stata presa dal club nerazzurro per un motivo specifico: in segno di rispetto per la morte di Papa Francesco. La triste notizia della scomparsa del Sommo Pontefice ha paralizzato l’Italia, ed anche la Serie A. Tanti, infatti, i rinvii delle sfide di campionato. Adesso si attendono novità in merito alle date scelte per il recupero della partita, con l’Inter particolarmente interessata considerando il calendario già fittissimo.