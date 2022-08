Inzaghi, niente conferenza della vigilia: solo rifinitura in programma – Sky

Mancano due giorni all’esordio stagionale dell’Inter a San Siro. In vista della gara contro lo Spezia, in casa nerazzurra è previsto soltanto l’allenamento di rifinitura. Come rivela Matteo Barzaghi di Sky Sport, infatti, Simone Inzaghi non prenderà parte alla classica conferenza stampa della vigilia.

NIENTE CONFERENZA – Si continua a lavorare in casa Inter in vista della gara di sabato a San Siro contro lo Spezia. Prima dell’esordio stagionale di fronte ai propri tifosi, la squadra sarà impegnata nell’allenamento di rifinitura di domani, dove Simone Inzaghi scioglierà gli ultimi (pochi) dubbi di formazione. Non avrà luogo, invece, la classica conferenza stampa della vigilia.