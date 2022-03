Inzaghi, momento inopportuno per eventuali rotazioni nell’Inter

L’Inter si appresta ad affrontare la Salernitana nell’anticipo di Serie A di domani. Ci sarà un San Siro pronto a spingere la squadra di Inzaghi con il tecnico che, contro l’ultima in classifica, non deve sottovalutare l’impegno.

ROTAZIONE – L’Inter domani apre la giornata di Serie A con la sfida del venerdì contro la Salernitana. I nerazzurri vogliono mettersi alle spalle i brutti risultati del mese di febbraio ma Inzaghi domani deve essere bravo in una cosa. Oggi i giornali parlano di rotazioni, soprattutto a centrocampo (vedi articolo). Una scelta che, in un momento normale, potrebbe anche starci visti i tanti impegni ravvicinati. In un momento delicato così però, cambiare tanto potrebbe non pagare, anche se di fronte c’è l’ultima in classifica. Il Sassuolo proprio a San Siro ne è stata una prova, domani non deve risuccedere lo stesso errore. Prima c’è da vincere domani, poi da pensare al Liverpool.