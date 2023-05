Inzaghi punta su Lukaku per Inter-Sassuolo. Due anni fa decisivo! – TS

Si avvicina Inter-Sassuolo e si delineano le probabili scelte di Inzaghi. Secondo Tuttosport Lukaku è in vantaggio in attacco. Il belga potrebbe essere decisivo come due anni fa?

ATTACCO – Simone Inzaghi sceglie di tornare a puntare su Romelu Lukaku dal 1′ in Sassuolo-Inter. Dopo aver riposato per gran parte della gara di Champions League contro il Milan, il belga si appresta a indossare nuovamente la maglia da titolare in campionato. L’apporto in attacco di Lukaku potrebbe essere fondamentale per la squadra di Simone Inzaghi, così come lo fu per quella di Antonio Conte nell’anno dello scudetto. In quella circostanza, infatti, il belga segnò e, insieme a Lautaro Martinez, permise ai nerazzurri di vincere a San Siro contro il Sassuolo l’unica partita dal 2015 a oggi (vedi articolo). Tuttosport fa sapere che stasera, però, Lukaku non sarà affiancato dal compagno argentino, bensì da Joaquin Correa. Il Toro, fresco di matrimonio con rito civile, partirà dalla panchina per Inter-Sassuolo.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini