Inzaghi: «L’Inter deve essere più cinica. Ora testa all’Arsenal!»

Simone Inzaghi ha parlato nel post-partita di Inter-Venezia, match vinto dai nerazzurri con il punteggio di 1-0. Questo il suo commento.

LE DICHIARAZIONI – Così Simone Inzaghi a DAZN al termine di Inter-Venezia, conclusasi con il punteggio di 1-0: «Dovevamo essere più cinici, però la squadra ha fatto un ottimo primo tempo. Abbiamo sbagliato gol importanti, con Mkhitaryan e Thuram. Nel secondo tempo abbiamo perso un po’ le distanze, complice anche l’ingresso di Busio. Poi non siamo riusciti a concretizzare le occasioni avute, non si può arrivare nel recupero in vantaggio solo per 1-0. Poi si sa che, in Serie A, le partite in bilico sono sempre rischiose».

Inzaghi sul valore delle avversarie

LE AVVERSARIE – Così Inzaghi sulle rivali dell’Inter e sugli infortuni: «Tutte squadre già forti, ma ulteriormente rinforzate sul mercato. Sarà un campionato molto equilibrato, siamo tutte lì. Queste partite possono fare la differenza, poi bisogna arrivarci con le rotazioni giuste. Ora mancano due importanti partite contro Arsenal e Napoli. Abbiamo avuto qualche problema, ma ora ci rimane fuori solo Carlos Augusto. Ciò mi fa piacere perché ho bisogno di tutti».

SULLO SCONTRO – Così Inzaghi sulla sfida con il Napoli: «Non sarà la svolta del campionato. Si tratterà di una partita importante, ma ora pensiamo all’Arsenal. Affrontiamo una squadra di grandissima qualità, per cui adesso il mio pensiero è solo sui Gunners».