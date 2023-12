Inzaghi-Lazio, sfida speciale. E Sarri si ‘affida’ a Maestrelli − CdS

Stasera Lazio-Inter segnerà il terzo ritorno all’Olimpico di Simone Inzaghi contro la sua ex squadra. La Roma biancoceleste fatica a dimenticarlo. Sarri deve conviverci.

PASSATO − Lazio-Inter partita sempre speciale per Simone Inzaghi. Diciassette anni, giustamente, non possono cadere nel dimenticatoio. Per la terza volta, il tecnico nerazzurro ritornerà all’Olimpico, sponda biancoceleste, per sfidare il suo passato. Un passato glorioso sia da giocatore che da allenatore. Sarà un incrocio sentimentale perché tra l’ambiente aquilotto e il tecnico piacentino il legame è tutt’altro che dissolto. Ma ora sulla panchina della Lazio c’è Maurizio Sarri, che ancora non ha raggiunto i livelli di amore toccati da Inzaghi durante la sua era laziale. A tal proposito, riferisce il Corriere dello Sport, l’allenatore di Bagnoli può affidarsi ai ricordi. Nel 1971, quando Tommaso Maestrelli arrivò alla Lazio per sostituire l’argentino Juan Carlos Lorenzo, amato dal popolo biancoceleste, pensò all’addio subito dopo la prima amichevole disputata allo stadio Flaminio. Il seguito per la Lazio fu storia.

Fonte: Corriere dello Sport – Franco Recanatesi