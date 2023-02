Inzaghi lavora con l’intero gruppo per Inter-Milan! I favoriti in attacco − Sky

Simone Inzaghi riceve buone notizie dall’allenamento di Appiano Gentile. In vista di Inter-Milan, c’è tutto il gruppo a disposizione. Il tecnico ragiona sulla coppia offensiva

TRA GLI OSSERVATI − A pochi minuti dal termine dell’allenamento mattutino, Matteo Barzaghi ha dato aggiornamenti sui nerazzurri in vista del Derby col Milan: «Allenamento dell’Inter in corso, la notizia è il gruppo al completo. Simone Inzaghi dovrà scegliere quelli che sono gli undici che gli danno maggiore garanzia. Nonostante Romelu Lukaku abbia necessità e voglia di giocare, saranno ancora Edin Dzeko e Lautaro Martinez i titolari». Le sue parole in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24.