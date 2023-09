Inzaghi: «L’anno scorso imparato tanto! Calhanoglu? Sappiamo…»

Inzaghi è intervenuto alla vigilia di Real Sociedad-Inter, sfida in programma domani a San Sebastian e valevole per la prima giornata della fase a gironi di Champions League. Il tecnico nerazzurro si augura di poter competere fino alla fine come la scorsa stagione: le sue parole a sportmediaset.it

RIPARTENZA E ASSENZE – Simone Inzaghi alla vigilia di Real Sociedad-Inter vuole ripartire dalla scorsa edizione di Champions League che ha visto i nerazzurri arrivare in finale: «Sappiamo il percorso che abbiamo avuto, le soddisfazioni che abbiamo avuto l’anno scorso. Quest’anno ricominciamo qui in uno stadio difficile contro una squadra di assoluto valore e vogliamo fare bene già da domani. L’assenza di Calhanoglu? Sappiamo che le Nazionali e tante partite ravvicinate ci fanno correre il rischio di non aver qualche giocatore. Non avremo Calhanoglu e Cuadrado, abbiamo qualche defezione ma faremo di tutto per fare una partita importante».

COMPETIZIONI – Inzaghi non esclude nulla: «Se vogliamo competere sia in campionato che in Champions League? Chiaramente, questo è il nostro desiderio. Sappiamo quello che abbiamo fatto e quello che stiamo facendo adesso, vogliamo fare più partite possibili come è stato lo scorso anno, ce la metteremo tutta. L’anno scorso abbiamo imparato tanto e vogliamo fare bene anche quest’anno».

ORGANIZZATI – Per finire Inzaghi elogia gli avversari: «Real Sociedad? La squadra è molto forte, organizzata e insieme al Newcastle era quella di quarta fascia da evitare. Hanno lo stesso allenatore da diverso tempo, giocatori che si trovano qui da tanto ed è una squadra aggressiva, organizzata e che gioca un buon calcio quindi dovremo essere bravi».