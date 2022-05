Inzaghi, la formazione migliore è quella delle rimonte: i 3 cambi in Cagliari-Inter – CdS

Inzaghi deve vincere le ultime due partite in calendario e sperare in un regalo dal Milan per chiudere la sua prima stagione all’Inter con tre trofei. Un passo alla volta, però. Come riportato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, si inizia da Cagliari-Inter, per cui si prospetta la formazione migliore già dal 1′

TOP XI – L’Inter di Simone Inzaghi si è specializzata nelle rimonte, cambiando formazione rispetto a quella iniziale. E il tecnico nerazzurro contro il Cagliari è intenzionato a schierare l’Inter migliore già dal 1′, tenendo conto delle condizioni fisiche di ognuno. Sono tre i possibili cambi di Inzaghi rispetto alla Finale di Coppa Italia a Roma. Uno per reparto. In difesa Alessandro Bastoni al posto di Danilo D’Ambrosio sul centro-sinistra (con Milan Skriniar sùbito terzo destro, ndr). A centrocampo Denzel Dumfries per Matteo Darmian a destra. E in attacco Joaquin Correa contende il posto a Edin Dzeko, che sta brillando anche meno dell’argentino. Questo, secondo il collega Pietro Guadagno per il Corriere dello Sport odierno, è l’unico vero ballottaggio di Inzaghi alla vigilia di Cagliari-Inter, dato che Bastoni e Dumfries sono praticamente certi della maglia da titolare. Correa al momento è in vantaggio su Dzeko per partire dal 1′ a Cagliari.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno

