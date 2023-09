Inzaghi domina Italiano in Inter-Fiorentina: ciclo completato – TS

Inter-Fiorentina preparata perfettamente da Simone Inzaghi, che nel duello tra allenatori con Vincenzo Italiano domina completamente. Lo conferma anche Tuttosport, con due voti inequivocabili.

DUELLO TRA ALLENATORI – Simone Inzaghi domina completamente Vincenzo Italiano nella sfida tra allenatori di Inter-Fiorentina. 8 il voto per il tecnico nerazzurro, che completa il primo mini-ciclo estitvo prima della sosta delle nazionali con una prova impeccabile. 4, invece, il voto per il tecnico viola che non è riuscito a mettere in difficoltà i nerazzurri come avvenuto in passato.

Fonte: Tuttosport, Federico Masini