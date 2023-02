Inzaghi: «Inter-Porto, dovremo fare grande partita. Lautaro Martinez…»

Simone Inzaghi ha parlato di Inter-Porto, andata degli ottavi di finale di Champions League, dell’attaccante argentino Lautaro Martinez (e non solo).

Queste le parole da parte di Simone Inzaghi su Sky Sport in vista di Inter-Porto, andata degli ottavi di finale di Champions League. «È normale che l’anno scorso, vedendo il cammino che abbiamo fatto, abbiamo incontrato Real Madrid e Liverpool che poi hanno disputato la finale, il girone di quest’anno col Bayern e il Barcellona. Sono queste le partite dove si cresce maggiormente. Noi abbiamo messo questo nel nostro bagaglio, però a questo punto ci dobbiamo concentrare sul Porto perché troviamo una squadra forte sia tecnicamente che fisicamente, che gioca con lo stesso allenatore da tanto tempo, che viene da dieci vittorie consecutive nella Coppa di Portogallo e nel campionato loro. Quindi dovremo fare una grande partita a livello di corsa e determinazione».

CONCEICAO – Inzaghi ha aggiunto sull’allenatore del Porto, Sergio Conceicao. «Ho mandato un messaggino a Conceicao o ci siamo sentiti? No, ci eravamo visti in quest’estate a Roma. Adesso non ci siamo sentiti ultimamente, ma lo rivedrò con piacere perché è stato un ottimo compagno di squadra e abbiamo condiviso vittorie e domani sarà la prima volta che ci sfidiamo da allenatori».

LEADERSHIP – Inzaghi ha concluso su Lautaro Martinez. «Quanto è importante che l’Inter abbia acquistato una leadership anche davanti, con Lautaro Martinez da trascinatore e migliorato con me da allenatore mese dopo mese? È importantissimo. Sta avendo costanza di rendimento. È un anno e mezzo che gioca a grandissimi livelli. Chiaramente la maturità, la vittoria di tanti trofei in questi anni sia a livello di club e a livello di nazionali gli hanno dato ancora più forza e fiducia. Lui deve continuare a lavorare in questo modo e continuare a togliersi soddisfazioni individuali e di squadra».