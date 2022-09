Inzaghi: «Inter, avrei preferito qualche punto in più! Onana? Mette in difficoltà»

Inzaghi dopo la conferenza stampa alla vigilia di Inter-Bayern Monaco (vedi QUI), della sfida di UEFA Champions League ne ha parlato su Sportmediaset.

DOPO LA CONFERENZA STAMPA – Simone Inzaghi ha parlato così dopo la conferenza stampa: «Per quanto riguarda i punti vedendo la classifica le squadre sono tutte lì in pochi punti, si va più piano rispetto la scorsa stagione, non solo l’Inter. Volevo avere qualche punto in più perché contro Lazio e Milan abbiamo perso potevamo e dovevamo fare di più. Io penso che sia un problema che riguarda tutto, la squadra analizzando l’ultima partita ha avuto dei momenti positivi e poi ci sono stati venticinque minuti di passaggio a vuoto e lì abbiamo pagato troppo. Conosciamo la difficoltà dell’avversario, giochiamo contro una delle 3 favorite per la Champions League. Dobbiamo essere determinati. Onana? Domani c’è un altro allenamento. Ad oggi l’unica defezione è quella di Lukaku. Arriverà il suo momento, è un giocatore come gli altri che sta lavorando bene e cerca di mettermi in difficoltà quotidianamente».