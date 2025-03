Inzaghi: «Inter con 6 assenze e altri dubbi! Mia espulsione? Mi scuso»

Inzaghi in conferenza stampa dopo Inter-Udinese vinta 2-1 ha analizzato la partita ed è tornato sulla doppia ammonizione dell’arbitro Chiffi che non gli permetterà di essere presente nella prossima sfida contro il Parma.

INTER-UDINESE 2-1 – INZAGHI IN CONFERENZA STAMPA

Che pomeriggio è stato per te?

Sono tre punti importantissimi. Abbiamo fatto un grandissimo primo tempo dove avremmo meritato qualcosa in più del 2-0. Nel secondo tempo non abbiamo approcciato come nel primo perché c’è anche un avversario di fronte ma fino al gol di Solet eravamo in controllo. Dopo il gol non abbiamo giocato come sempre. Mi sono arrabbiato sul fatto su Correa perché c’era fallo e abbiamo rischiato di prendere il 2-2. L’espulsione è giusta, l’adrenalina spesso gioca brutti scherzi.

In ottica Coppa Italia quali sono le preoccupazioni, considerate le assenze?

Siamo in difficoltà in questo momento perché dei cinque cambi solo Calhanoglu poteva continuare a giocare, però sarebbe stato un rischio perché veniva da due partite da novanta minuti con la Nazionale quindi Hakan dovrà giocare contro il Milan. Arnautovic e Frattesi hanno preso due colpi e non potevano continuare, ma non c’è preoccupazione. Dimarco e Darmian rientravano da poco. Taremi ha questa pubalgia con cui sta convivendo da due mesi. Vedremo per mercoledì come siamo messi. Lautaro Martinez penso non ci sarà, Dumfries sicuro no. De Vrij oggi era in panchina, ma non era disponibile.

Con 7 partite in 23 giorni, riuscite un minimo di fare un minimo di programmazione

No, non mi piace fare programmazione perché la partita, quella più importante, è sempre la prossima. Oggi ho dovuto fare programmazione su Calhanoglu, che non sarebbe mai uscito dal campo ma viene da due partite da 90′ con la Turchia e mercoledì giocheremo contro il Milan dove giocherà 90′. Quando giocano 7-8-9 partite poi succede che si affaticano e mancano per tante partite, volevo non succedesse. Le altre squadre recriminano le assenze, stasera l’Inter ha giocato senza Taremi, senza de Vrij, Calhanoglu, Zielinski, Dumfries, Lautaro Martinez. Ci sono dei problemi che cerchiamo di monitorare sempre con lo staff sanitario, ma giocare 8 partite come ha fatto Dumfries in 29 giorni si possono correre questi rischi.

Mia espulsione come fallo tattico?

No, è adrenalina. Secondo me c’era un fallo su Correa, ho visto Chiffi a fine partita e gli ho detto che ultimamente nn siamo fortunati quando ci incontriamo, l’espulsione non è stata una bella scena e chiedo scusa, pagherò. Non ci sarò a Parma e questo mi dispiace