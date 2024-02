Inzaghi dà un indizio all’Inter: «Manolas? Pronto dalla prossima sfida!»

La Salernitana di Filippo Inzaghi sta per scendere in campo per la sfida contro l’Empoli. Ma l’allenatore, che settimana prossima sfiderà l’Inter del fratello, avvisa su una scelta legata al nuovo acquisto Manolas.

SCELTE ED ESORDI – Filippo Inzaghi, nel pre partita di Salernitana-Empoli, si lascia scappare qualche informazione utile per la prossima partita in programma contro l’Inter. Ecco le parole dell’allenatore intercettato da Dazn: «Dia è il nostro cannoniere dello scorso anno e che non abbiam mai avuto. Per cui sicuramente ci è mancato però chi lo ha sostituto lo ha fatto bene. Stasera ce lo avremo dal primo minuto ma sarà la squadra che dovrà vincere la partita. Avremo cambi importanti, siamo un po’ corti solo sul reparto arretrato. Ma a centrocampo e in attacco ho veramente l’imbarazzo della scelta. Manolas? Siamo molto contenti che sia arrivato perché sono quei giocatori che per spirito e voglia, sola a vederli, ti danno la carica in più. Ha sposato il nostro progetto e dalla prossima sarà pronto. Speriamo stasera di regalare anche a lui una bella partita».