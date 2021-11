Inzaghi, il Napoli è un tabù. Contro Spalletti bilancio in perfetta parità

Inzaghi vuole invertire il trend con il Napoli: bilancio nettamente negativo per lui, ma da allenatore della Lazio. Perfetta parità, invece, per Luciano Spalletti.

BILANCI – Il Napoli è un tabù per Simone Inzaghi: in undici incroci con la squadra partenopea, infatti, il tecnico piacentino, sempre alla guida della Lazio, è riuscito a vincere solamente in due occasioni, rimediando ben otto sconfitte. Inoltre, gli incroci tra il Napoli e Inzaghi, spesso, sono stati ricchi di reti: l’ultimo, per esempio, è finito 5-2 per il Napoli. Ma ci sono stati anche un paio di 4-1, un 3-0 e un 3-1. Tutti, però, sempre a vantaggio degli azzurri. Inzaghi oggi è l’allenatore dell’Inter, e le statistiche, comunque, non devono trovare necessariamente una conferma e, inoltre, valgono solo per le sfide con la Lazio. Domani sera Inzaghi troverà di fronte non solo Napoli, ma anche Spalletti, avversario di quattro derby della Capitale. Il bilancio tra i due è perfettamente in pari, sia nel dettaglio delle stracittadine sia più in generale. A vantaggio di Simone, però, c’è una sfida di Coppa Italia vinta nella stagione 2016-17.