Inzaghi, idee chiare per Inter-Lazio: verso la conferma dell’undici titolare

Simone Inzaghi Lazio

Oltre alle scelte di Antonio Conte in vista di Inter-Lazio, su “Sky Sport” è stato fatto il punto anche sulle idee di formazione di Simone Inzaghi. Il tecnico biancoceleste, secondo l’inviato da Formello Danilo Petrucci, confermerà con ogni probabilità il suo undici titolare.

NESSUN DUBBIO – Se per Antonio Conte restano da sciogliere alcuni dubbi di formazione in vista di Inter-Lazio, Simone Inzaghi non sembra aver alcun dubbio. A riportarlo è l’inviato Danilo Petrucci: «Non ci sono grossi dubbi di formazione, sicuramente Simone Inzaghi ha l’undici in testa da lunedì. Ha gestito anche qualche big e si confermerà in blocco la squadra schierata contro il Cagliari. Musacchio è stra-favorito su Patric, anche se ci teniamo ancora un piccolo dubbio, ma dovrebbe giocare lui. La Lazio arriva a questa sfida nel momento migliore, dopo sei vittorie consecutive, con una settimana senza impegni e la possibilità di schierare la formazione titolare. Il centrocampo sta bene e in attacco, accanto a Immobile, si va verso la conferma di Correa. Ricordando che Caicedo non è ancora al 100%. Aspettiamo la rifinitura di domani, ma si va verso la conferma della squadra vista la scorsa giornata».