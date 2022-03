Inzaghi ha scelto il sostituto di de Vrij e chiede continuità in difesa – CdS

Inzaghi oggi non scenderà in campo con i titolarissimi, considerando l’assenza di Marcelo Brozovic (vedi articolo), ma anche quella di Stefan de Vrij. Il tecnico nerazzurro, secondo quanto riportato oggi dal collega Adriano Ancona sul Corriere dello Sport, ha già scelto il suo sostituto.

UN OBIETTIVO – Inzaghi contro il Torino dovrà tirare fuori gli artigli così come la sua squadra. L’assenza di Marcelo Brozovic pesa e come, e un altro grande assente – in difesa -, sarà Stefan de Vrij. Al posto dell’olandese, l’uomo scelto dal tecnico sarà Danilo D’Ambrosio, così come successo già nel secondo tempo di Liverpool. L’Inter che oggi scenderà in campo contro i granata non sarà sicuramente la squadra titolarissima, ma nonostante qualche defezione di troppo, il tecnico piacentino chiede di darà comunque continuità alla solidità difensiva. Il muro nerazzurro non subisce gol da 464 minuti consecutivi, cioè dalla dalla partita contro il Sassuolo – dove tra l’altro mancava lo stesso Brozovic -. Due partite di campionato, il derby di Coppa Italia e la vittoria di Anfield. Inzaghi, dunque, vuole evitare altri sbandamenti e ritrovare del tutto la solidità difensiva.

Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona

