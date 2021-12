Inzaghi ha poco tempo per lavorare: Roma-Inter con la formazione già pronta

Inzaghi prepara la sentitissima trasferta in casa della Roma con pochissimi dubbi di formazione. Anzi, praticamente nessuno. Gli unici aggiornamenti possibili riguardano la difesa, ma per Roma-Inter la formazione sembra già fatta e finita

PROBABILE FORMAZIONE – Archiviata la vittoria contro lo Spezia, l’Inter è già tornata in campo per preparare la delicata trasferta nella Capitale. Contro la Roma di José Mourinho, l’ex più atteso della stagione nerazzurra. Inutile dire che il tempo che separa le due partite in calendario è minimo e non ci sono grandi margini di lavoro. Ed è facile intuire le scelte di Simone Inzaghi a livello di formazione. In difesa, dopo lo stop obbligato in Inter-Spezia, tornerà Alessandro Bastoni, che non sembra destare preoccupazioni. A centrocampo è previsto il rientro di Nicolò Barella, rimasto in panchina per tutta la durata dell’ultima partita a recuperare. In attacco, spazio all’altro grande ex della partita: Edin Dzeko, risparmiato per oltre 70′ contro lo Spezia. Difficile il recupero o comunque l’utilizzo dal 1′ di Stefan de Vrij (vedi articolo). Di seguito la probabile formazione di Inzaghi in Roma-Inter di sabato.

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 95 A. Bastoni, 32 F. Dimarco; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez.