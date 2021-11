Inzaghi ha ottenuto i rientri anticipati all’Inter, ma non come li sperava – Sky

Inzaghi domani riprenderà ad allenare l’Inter, nel vero avvicinamento al big match di domenica prossima (ore 18) col Napoli. Come segnala Sky Sport, il tecnico ottiene qualche rientro ma non come voleva.

MENO OTTO – Erano quattordici i giocatori dell’Inter convocati in nazionale, ma con oggi sono scesi a otto. Marcelo Brozovic e Ivan Perisic hanno chiuso al meglio gli impegni con la Croazia, qualificandosi ai Mondiali vincendo lo scontro diretto con la Russia (vedi articolo), Milan Skriniar era già fuori ma ha dilagato 0-6 a Malta (vedi articolo). Loro sono i volti sorridenti di rientro per Simone Inzaghi, ma il tecnico ovviamente non può essere soddisfatto per la ripresa degli allenamenti. Matteo Barzaghi, giornalista di Sky Sport, segnala come l’intenzione dell’allenatore fosse riavere qualcuno dei nazionali in anticipo, in vista del Napoli. Non puntava però a riavere Alessandro Bastoni, Edin Dzeko e Stefan de Vrij prima per problemi fisici. L’infortunio che pesa è soprattutto quello dell’olandese, non previsto a differenza degli altri due già acciaccati: l’Inter domani farà gli esami (vedi articolo).