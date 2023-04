Inzaghi: «Grandissimo traguardo per tutta l’Inter! Qui con il lavoro»

Simone Inzaghi ha commentato la prestazione dell’Inter contro il Benfica a Sky. Il tecnico nerazzurro si è detto felicissimo della semifinale raggiunta

GRANDE TRAGUARDO – Ecco le parole di Simone Inzaghi dopo Inter-Benfica, partita conclusasi 3-3, risultato che ha permesso ai nerazzurri di accedere alle semifinali: »Penso che sia un grande traguardo per tutta l’Inter perché aspettava da tanto tempo. Con un calendario folle e tanti infortuni siamo in semifinale di Champions e di Coppa Italia. Sono molto felice, abbiamo incontrato una grande squadra che in 8 mesi aveva perso solo 2 partite. Derby in semifinale? Grandissimo traguardo, sappiamo il derby cosa rappresenta. Adesso ce la giocheremo, sappiamo che abbiamo fatto un grandissimo percorso. Quando ci sono stati i sorteggi sembrava molto lontano, con il lavoro siamo arrivati fin qui. Io in discussione? Si cerca di lavorare sempre per il bene dell’Inter e per i nostri tifosi, che sono stati fondamentali stasera. Giusto cogliere le critiche ma bisogna valutarle bene».