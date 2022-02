Inzaghi già al lavoro con la squadra per correggere l’Inter: preoccupa un aspetto – Sky

Inzaghi non può dirsi certo soddisfatto di quanto visto nel secondo tempo di Inter-Milan, soprattutto nel finale. Come riportato da Sky Sport, l’allenatore nerazzurro già da stamattina cercherà di rielaborare tutti gli errori insieme alla squadra in vista delle prossime partite

ASPETTO DA CORREGGERE – La rimonta subita in Inter-Milan fa male. E si respira nella prima seduta di allenamento mattutina post-KO. Squadra già in campo ad Appiano Gentile per analizzare la sconfitta nel Derby di Milano (vedi analisi tattica di Inter-Milan). Come riportato dal giornalista Matteo Barzaghi – inviato di Sky Sport presso Appiano Gentile – preoccupano gli errori già visti nelle altre sconfitte stagionali. In questi giorni Simone Inzaghi lavorerà con la squadra per evitare altri blackout simili. Perché l’Inter non può giocare bene e non concretizzare in zona gol. E quindi non vincere, specchiandosi nella propria bellezza.