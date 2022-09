Inzaghi fa fuori un big in difesa? Occhio a 3 novità in Inter-Bayern Monaco

Inzaghi riflette sull’undici da schierare in Inter-Bayern Monaco, prima uscita di Champions League. Qualche novità importante può esserci in difesa ma anche a centrocampo

QUALCHE NOVITÀ − Andrea Paventi in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport aggiorna sulle ultime di formazione dell’Inter in vista del Bayern Monaco: «In porta un dubbio ce lo portiamo, prima o poi André Onana dovrà giocare. Da capire se subito domani in una grande sfida contro i bavaresi. Ci potrebbe essere anche il rilancio di Gosens e ci portiamo il dubbio in mezzo con Mkhitaryan che scalpita. Nessun dubbio in avanti, c’è anche un’opportunità di Skriniar centrale con D’Ambrosio al suo posto e de Vrij in panchina».