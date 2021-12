Inzaghi, formazione-tipo da rimandare: i dubbi e le opzioni per Inter-Cagliari

Inzaghi deve ancora risolvere alcuni rebus nella formazione titolare di Inter-Cagliari, che può presentare alcune sorprese. I ballottaggi sono tre, dando per certo il ritorno della difesa titolare

TRE BALLOTTAGGI – La forte candidatura di Alexis Sanchez in attacco per far rifiatare Edin Dzeko non significa turnover massiccio. Ma in Inter-Cagliari sono previsti un paio di avvicendamenti. Forse tre. E non in difesa, dove Stefan de Vrij è recuperato (vedi articolo). I dubbi di Simone Inzaghi riguardano in particolar modo le fasce, perché per vie centrali l’intenzione è puntare sui titolarissimi. Il principale ballottaggio in casa Inter è sulla sinistra, dove Ivan Perisic necessiterebbe di rifiatare e Federico Dimarco è pronto a rimpiazzarlo dal 1′. Una decisione ancora non è stata presa, anche perché i cinque giorni che separano Inter-Cagliari dalla trasferta di Madrid sono utili per recuperare alcune energie. A destra, invece, Denzel Dumfries è in leggero vantaggio su Danilo D’Ambrosio, che da quinto di centrocampo potrebbe essere la sorpresa di Inzaghi in Inter-Cagliari. Questi i tre dubbi di formazione, con opzioni annesse, alla vigilia della partita.