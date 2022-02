Inzaghi emergenza centrocampo! Dopo Barella altro indisponibile – CdS

Inzaghi dovrà correre ai ripari in vista dell’importante impegno di questa sera tra Inter e Liverpool. Come riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, il tecnico ha recuperato Alessandro Bastoni in difesa (vedi articolo), ma ha perso un nuovo elemento a centrocampo.

EMERGENZA – Inzaghi, come già detto in questi giorni, ha scelto Arturo Vidal per sostituire lo squalificato Nicolò Barella. Proprio a centrocampo, però, Simone Inzaghi dovrà correre ai ripari vista l’indisponibilità di un nuovo giocatore, cioè Matìas Vecino. Il calciatore ieri si è allenato a parte a causa di un’infiammazione al compartimento mediale del ginocchio sinistro. Il tecnico nerazzurro, dunque, a centrocampo avrà a disposizione il solo Roberto Gagliardini.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno