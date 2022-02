Inzaghi e il fattore B: Brozovic e Bastoni pronti con gli assist – CdS

Genoa-Inter potrebbe sembrare una partita come un’altra ma è fondamentale per entrambe le squadre. I nerazzurri di Simone Inzaghi vogliono tornare a vincere, i rossoblu invece hanno bisogno di punti per la salvezza. Inzaghi ritrova Bastoni e Brozovic, due pedine chiave.

FATTORE B – L’Inter vuole dimenticare i ko con Milan, Liverpool e Sassuolo e tornare a vincere. I nerazzurri ritrovano dal primo minuto due giocatori fondamentali, Marcelo Brozovic e Alessandro Bastoni. I due infatti erano squalificati contro i neroverdi a San Siro e sono pronti a tornare ad impostare gioco e far quadrare la squadra. «Brozovic – scrive il Corriere dello Sport -, novità sul rinnovo a parte, sarà appunto di nuovo il faro del centrocampo interista. La sua prima assenza in questo campionato ha avuto un peso enorme cinque giorni fa. Bastoni è l’altro tassello che mancava nella sconfitta col Sassuolo, e che oggi a Marassi affiancherà De Vrij e Skriniar».

Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona