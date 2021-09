Inzaghi, due dubbi per Sassuolo-Inter. Un ritorno in mezzo – Sky

Secondo Andrea Paventi – inviato di Sky Sport ad Appiano Gentile – in vista di Sassuolo-Inter sono due i dubbi di formazione per il tecnico Simone Inzaghi. Entrambi sulle fasce.

DUE DUBBI – Queste le parole di Andrea Paventi di Sky Sport sulla possibile formazione di Simone Inzaghi per Sassuolo-Inter: «Nelle gare prima delle soste per le nazionali, Inzaghi cerca sempre di mandare in campo la miglior formazione possibile. Lo stesso succederà anche a Sassuolo, dove non ci aspettiamo tanti cambi. Rimane il dubbio tra Denzel Dumfries e Matteo Darmian a destra, mentre a sinistra resta in dubbio anche Ivan Perisic. A centrocampo invece dovrebbe tornare Hakan Calhanoglu dal primo minuto al posto di Matias Vecino».