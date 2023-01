Inzaghi, un solo dubbio per Milan-Inter. Sorpresa per Pioli – SI

Si scaldano le speculazioni sulle possibili scelte di Simone Inzaghi e Stefano Pioli in vista di Milan-Inter, a poco più di 24 ore dal calcio d’inizio. Secondo Tancredi Palmeri di Sportitalia, il tecnico nerazzurro ha ancora un dubbio aperto.

POSSIBILI SCELTE – Dopo gli allenamenti di oggi, arrivano gli aggiornamenti sulle possibili scelte di Pioli e Inzaghi in vista di Milan-Inter di domani. Questo quanto riporta Tancredi Palmeri: «La sorpresa è quella di vedere Kjaer dal primo minuto. al posto di uno tra Tomori e Kalulu. Inzaghi invece ha solo il dubbio tra Darmian e Dumfries, ma considerate le prove dei due nelle ultime uscite potrebbe essere già risolto in fretta in favore del primo».