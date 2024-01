Inzaghi dopo Buchanan ritrova gli esterni (titolari)! Dumfries OK, Dimarco quasi – CdS

Fin dall’inizio della stagione gli esterni per l’Inter hanno rappresentato un valore aggiunto fondamentale. Successivamente infortuni e stanchezza hanno compromesso le loro prestazioni. Come spiegato dal Corriere dello Sport, Denzel Dumfries si è rivisto contro il Genoa, mentre Federico Dimarco è pronto a rientrare.

ESTERNI RITROVATI – Se Denzel Dumfries si è riaffacciato sul campo a Genova nei dodici minuti conclusivi, oggi ad Appiano se ne saprà di più sulle condizioni di Federico Dimarco. L’esterno mancino si era fermato prima di Natale, a ridosso del match con il Lecce per un risentimento muscolare all’adduttore della coscia sinistra. L’italiano, dopo esser diventato titolare in Nazionale ed essere entrato nella formazione ideale dell’ultima Champions non ha ancora smesso di crescere, confezionando 3 reti e 5 assist prima dell’infortunio. Simone Inzaghi si augura rientri il prima possibile anche per dare un po’ di riposo a Carlos Augusto, apparso stanco al Marassi considerato il suo impiego non solo da esterno, ma inizialmente anche da centrale difensivo. Di certo la velocità di Buchanan garantirà a Inzaghi un’opzione in più, con l’obiettivo di calarsi subito nel 3-5-2 e mettere in pratica le richieste tattiche dell’allenatore. I problemi al tendine di Cuadrado hanno spesso tenuto ai box il colombiano, permettendogli di giocare al massimo qualche spezzone (con due assist) e convivendo con un dolore alla lunga insopportabile. Da qui la decisione di operarsi, restando fuori almeno fino a inizio aprile.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia