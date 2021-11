Inzaghi, domani conferenza stampa di vigilia per Sheriff-Inter. Non da solo

Inzaghi tornerà a parlare in conferenza stampa in vista di Sheriff-Inter. La società ha appena comunicato la data e l’orario del prossimo evento in sala stampa, alla vigilia della partita valida per la quarta giornata del Gruppo D di Champions League 2021-2022. Ecco tutti i dettagli.



CONFERENZA STAMPA INZAGHI – Nuovo appuntamento della vigilia per Simone Inzaghi, per la decisiva trasferta europea. Il tecnico sarà protagonista in sala stampa allo Stadionul Sheriff di Tiraspol martedì 2 novembre, a partire dalle ore 18.45 in vista di Sheriff-Inter, partita in programma mercoledì sera (ore 21) nello stesso impianto e valida per la quarta giornata del Gruppo D di Champions League 2021-2022. Con lui ci sarà un giocatore, ancora da definire. Alle 10.30 l’allenamento di rifinitura sarà invece ancora ad Appiano Gentile. Per quanto riguarda lo Sheriff conferenza stampa dell’allenatore Yuriy Vernydub e di un calciatore alle 17.30, poi alle 18 la rifinitura nel suo centro sportivo. Come di consueto Inter-News.it coprirà l’evento LIVE a partire dalle ore 18.30, con gli aggiornamenti in tempo reale delle parole di allenatore e giocatore attraverso la diretta testuale. Appuntamento a domani per la conferenza stampa di Inzaghi e non solo.