Inzaghi ritrova la difesa titolare! Conferma Frattesi a centrocampo – CdS

Dopo la deludente sconfitta di Firenze, l’Inter è chiamata a una reazione immediata nel match di domani sera contro la Fiorentina a San Siro. Per farlo, Simone Inzaghi sembra intenzionato ad apportare diverse modifiche all’undici titolare rispetto alla gara del Franchi.

DIFESA TITOLARE – Uno dei principali cambiamenti riguarda la difesa, dove Benjamin Pavard è in vantaggio per partire titolare come braccetto destro al posto di Yann Bisseck. Anche Stefan de Vrij, reduce da un periodo di grande utilizzo, riposerà, lasciando spazio al rientrante Francesco Acerbi, pronto a guidare la difesa nerazzurra dopo due mesi e mezzo di assenza. Insieme ad Alessandro Bastoni, dunque, completeranno la difesa titolare. A centrocampo, Nicolò Barella torna titolare prendendo il posto di Davide Frattesi, che però sarà confermato al posto di Henrikh Mkhitaryan.

Calhanoglu alla ricerca della condizione migliore

RISCATTO IN REGIA – Oltre ai cambi di formazione, c’è chi dovrà dare un segnale forte dopo una prestazione sottotono. Tra questi spicca Hakan Calhanoglu, il faro del centrocampo nerazzurro, apparso lontano dai suoi standard abituali nelle ultime uscite. Il turco, rientrato dall’infortunio al polpaccio, non ha ancora ritrovato la brillantezza che lo ha reso uno dei migliori registi del campionato e il match contro la Fiorentina sarà l’occasione ideale per rilanciarsi. L’Inter sa che non può permettersi altri passi falsi. Il Napoli capolista potrebbe allungare a +6 in caso di successo contro l’Udinese, motivo per cui una vittoria domani sera diventa imprescindibile

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia