Inzaghi, debutto Gosens? Anche questa volta no turnover! Altro recupero – SM

Inzaghi scioglie gli ultimi dubbi di formazione. Anche domani Robin Gosens non farà il suo debutto da titolare con la maglia dell’Inter. Il tecnico nerazzurro secondo Sportmediaset non farà turnover, anzi, subito in campo un giocatore appena recuperato.

NO TURNOVER – Simone Inzaghi anche domani non farà turnover, e a questo punto niente debutto da titolare per Robin Gosens. Siamo nella fase più importante della stagione e ogni scelta potrebbe costare caro al tecnico nerazzurro, al suo primo anno all’Inter e con tanta voglia di vincere anche gli ultimi due trofei rimasti a disposizione. In attesa dell’allenamento di rifinitura in programma oggi pomeriggio ad Appiano Gentile, la buona notizia è comunque il recupero al 100% di Nicolò Barella che non solo sarà a disposizione del mister ma giocherà anche da titolare. A sinistra, dunque, spazio ancora a Ivan Perisic a sinistra. Ritorna in mezzo al campo anche Hakan Calhanoglu dopo la squalifica.