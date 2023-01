Inzaghi crede ancora nella rimonta Scudetto, serve battere il Napoli – SM

Simone Inzaghi crede ancora nella rimonta Scudetto. Alla fine della stagione mancano ancora 5 mesi, il tempo c’è. Contro il Napoli però non si può sbagliare.

SCUDETTO – Simone Inzaghi ci crede e non potrebbe essere altrimenti. Come riporta Sport Mediaset, una vittoria contro il Napoli potrebbe riaprire il sogno Scudetto. Per togliere l’imbattibilità ai partenopei, servirà però un grande Milan Skriniar. Nonostante le voci su un non rinnovo dello slovacco, Inzaghi non è sembrato preoccupato in conferenza. Recuperato Romelu Lukaku e con il ritorno di Lautaro Martinez dal Mondiale aumentano le speranze nerazzurre. Senza dimenticare l’eterno Edin Dzeko. Il resto della formazione a parte Marcelo Brozovic indisponibile, sarà quella tipo contro il Napoli.