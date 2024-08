Inzaghi a corto di tre (+1): la probabile formazione di Inter-Al Ittihad

Inter-Al Ittihad sarà la prima amichevole che i nerazzurri affronteranno al completo. In realtà, però, Simone Inzaghi dovrà fare a meno di un numero non indifferente di calciatori. Le scelte di formazione, dunque, potrebbero essere diverse dal solito.

ASSENZE – Finalmente Simone Inzaghi può godersi il gruppo nerazzurro al completo, col rientro in anticipo di Lautaro Martinez che questa mattina ha chiuso il cerchio dei Nazionali. L’allenatore piacentino ha ritrovato il capitano alla vigilia di Inter-Al Ittihad e, proprio per via delle tempistiche strette, non sarà a disposizione per la sfida prevista domani a Monza. L’argentino non sarà l’unico indisponibile, soprattutto in attacco. Inzaghi, infatti, dovrà fare a meno anche di Marko Arnautovic e Mehdi Taremi. Con l’aggiunta di Piotr Zielinski, assente a centrocampo in seguito al risentimento muscolare accusato alla coscia sinistra.

IN-COMPLETA – Dunque, Inzaghi riabbraccia la sua Inter, new entry incluse, solo teoricamente. Concretamente, infatti, per Inter-Al Ittihad ma, probabilmente, anche per la prossima e ultima amichevole, il mister dovrà fare i conti con tre infortunati e con un Lautaro Martinez ancora non abbastanza pronto per toccare di nuovo il campo. A parte l’attacco, in cui le possibilità di manovra scarseggiano, fortunatamente l’allenatore nerazzurro può usufruire di una folta rosa. Quasi tutti i Nazionali, infatti, hanno ormai abbastanza allenamenti alle spalle e minuti nelle gambe per poter essere adoperati anche dal primo minuto.

Vigilia di Inter-Al Ittihad, su chi punterà Inzaghi?

NOVITÀ – In Inter-Al Ittihad, vista l’emergenza in attacco, Inzaghi vorrà quasi certamente affidarsi a Marcus Thuram, nuovamente a disposizione, e puntare anche su Joaquin Correa. I due creeranno un’altra coppia offensiva inedita, dopo quella vista a Pisa. Ma le novità, rispetto ai precedenti test amichevoli nerazzurri, non sono finite. In porta, per esempio, potrebbe tornare il titolare Yann Sommer, come in cabina di regia Hakan Calhanoglu, sulla fascia Denzel Dumfries e in difesa Benjamin Pavard. Iniziamo ad immaginare come potrebbe essere la formazione scelta da Inzaghi per Inter-Al Ittihad.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto/Dimarco; Thuram, Correa.