Inzaghi corre ai ripari: contro il Milan cambia modulo e ruolo a Calhanoglu – SM

Calhanoglu pronto a cambiare ruolo per sfruttare al meglio le sue caratteristiche tecniche. Simone Inzaghi corre ai ripari visti gli ultimi risultati e – secondo quanto riportato da Sportmediaset -, il tecnico e già contro il Milan in Coppa Italia potrebbe effettuare qualche cambio.

CAMBIO RUOLO – Calhanoglu visti gli ultimi risultati dell’Inter, potrebbe cambiare ruolo per sfruttare al meglio le sue caratteristiche. Serve una svolta per uscire da un momento complicato e soprattutto sterile dal punto di vista realizzativo. Simone Inzaghi potrebbe, dunque, potrebbe anche decidere di cambiare modulo, passando dal 3-5-2 utilizzato anche da Antonio Conte la scorsa stagione, al 3-4-1-2 con l’ex Hakan Calhanoglu che verrebbe avanzato nel ruolo di trequartista dietro le due punte. Un esperimento, questo, che ricorda un po’ quello fatto dallo stesso Conte per sfruttare al meglio le caratteristiche di Christian Eriksen.

Fonte: Sportmediaset