Inzaghi convoca due giovani Primavera contro la Fiorentina. Un esordio!

La sfida contro la Fiorentina, in programma domani alle 18:00, vedrà l’Inter affrontare un’importante emergenza di organico. Diverse saranno le assenze per infortunio, motivo per cui Simone Inzaghi ha dato l’opportunità a due giovani Primavera di aggregarsi al gruppo in vista di questa sfida di campionato.

EMERGENZA – In vista di Fiorentina-Inter in programma questa sera alle 18. Oltre agli indisponibili di lunga data come Benjamin Pavard, Simone Inzaghi dovrà fare a meno anche di Francesco Acerbi, Carlos Augusto e del terzo portiere Filippo Di Gennaro, quest’ultimo fermato da un infortunio che richiederà un intervento chirurgico nei prossimi giorni. Una situazione complessa che ha costretto il tecnico nerazzurro a pescare dalla Primavera per completare la rosa. Per sopperire alle assenze, Inzaghi ha convocato due giovani classe 2005: Alessandro Calligaris e Mike Aidoo, entrambi punti di forza della Primavera allenata da Paolo Zanchetta.

Inter, convocati due Primavera: esordio per uno!

IN PORTA – Per Calligaris si tratta della prima convocazione in prima squadra, mentre Aidoo aveva già respirato l’atmosfera del calcio dei grandi, l’ultima volta nel recente match di Champions League contro il Lipsia. Calligaris finora ha disputato tutte le partite di questa stagione, collezionando 5 clean sheet e subendo 13 reti in 12 presenze. Le sue prestazioni tra i pali, abbinate a una grande personalità, hanno convinto Inzaghi a portarlo a Firenze come sostituto di Di Gennaro. Una convocazione che rappresenta un importante riconoscimento per il giovane estremo difensore, che avrà l’opportunità di vivere da vicino un’esperienza di Serie A.

JOLLY – Mike Aidoo, difensore versatile di origine ghanese ma con cittadinanza italiana, è un altro elemento di spicco della Primavera. Capace di ricoprire sia il ruolo di terzino destro che quello di quinto a tutta fascia, è stato impiegato anche sul lato sinistro quando necessario, dimostrando grande duttilità. Questa caratteristica, unita alla sua costanza di rendimento, lo ha reso un punto fermo della squadra giovanile, in cui ha collezionato numerose presenze da titolare. Per Aidoo, il richiamo in prima squadra non è una novità, a conferma della fiducia che Inzaghi ripone nelle sue qualità.