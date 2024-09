Inzaghi: «Con il Milan ci vorrà Inter speciale. Dumfries o Darmian? Ballottaggio»

La Champions League porterà a un cambiamento? Si vincerà più con le piccole?

Per quanto riguarda la Champions saranno due partite in più ma sarà come l’anno scorso. Per forza porta via energie fisiche e mentali, preparare gare del genere non è semplicissimo. I campionati si vincono negli scontri diretti, quelli importantissimi, poi grandissima importanza ce l’hanno le gare con le piccole. In questo campionato, più degli altri anni, danno fastidio a tutte.