Inzaghi, contro la Lazio possibile mossa a sorpresa centrocampo: le ultime – CdS

L’Inter è pronta a sfidare la Lazio all’Olimpico sperando di ritrovare la vittoria dopo diversi anni. Secondo il collega Pietro Guadagno oggi sul Corriere dello Sport, Simone Inzaghi studia una possibile mossa a sorpresa a centrocampo.

SORPRESA – Simone Inzaghi conosce bene i giocatori della Lazio e le loro caratteristiche, in particolare Sergej Milinkovic-Savic. Proprio per questo motivo, il tecnico nerazzurro (ri)pensa a una possibile sorpresa a centrocampo, cioè quella di schierare Roberto Gagliardini titolare. In entrambe le sfide dell’ultimo campionato, infatti, Inzaghi ha schierato Gagliardini in mezzo al campo, proprio in funzione del centrocampista serbo.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno