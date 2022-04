Inzaghi, confronto con la squadra prima di Juventus-Inter: ribadita una cosa – CdS

Inzaghi ieri si è confrontato con la squadra nel corso della riunione tecnica. In vista di Juventus-Inter, il mister ha ribadito un concetto fondamentale.

DA NON SBAGLIARE – Inzaghi ieri per la prima volta ha potuto lavorare con la squadra al completo dopo l’arrivo degli ultimi nazionali, cioè i sudamericani. È stata la prima volta non solo con il gruppo al completo, ma è stata la prima volta anche dopo il pareggio di San Siro contro la Fiorentina. Nessun discorso alla squadra sul campo, tutto rimandato all’interno della riunione tecnica dove il mister ha ribadito un concetto fondamentale: l’approccio alla partita. Contro la Juventus, difatti, l’Inter non potrà permettersi un avvio di gara come quello con i toscani a San Siro. Non è accettabile e anche Simone Inzaghi lo ha ribadito più volte nel post-gara. L’Inter si gioca parecchio in questa sfida e non è il caso di sprecare tutto quel che di buono è stato fatto.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno

Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.